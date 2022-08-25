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    25 августа 2022, 22:22

    Строительные леса рухнули на автомобили у ТТК из-за сноса здания в Москве

    Съезд с Русаковской эстакады на ТТК в Москве перекрыли из-за падения строительных лесов

    Александр Иванов, Алла Морген

    В Москве рядом с Русаковской эстакадой рухнули строительные леса. Они завалили два припаркованных автомобиля, рассказал источник «360» в экстренных службах. Из-за происшествия пришлось перекрыть автомобильное движение.

    «Происходил демонтаж старого здания, из-за чего строительные леса обрушились на проезжую часть, завалило два припаркованных легковых автомобиля», — сообщил источник.

    По его словам, пострадавших нет. Из-за падения строительных конструкций пострадали Volkswagen Jetta и Mercedes. Рабочие оградили место происшествия — всего около 240 квадратных метров.

    «Движение с ТТК (Третье транспортное кольцо — прим. ред.) перекрыто полностью», — добавили в экстренных службах.