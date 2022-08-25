Строительные леса рухнули на автомобили у ТТК из-за сноса здания в Москве

В Москве рядом с Русаковской эстакадой рухнули строительные леса. Они завалили два припаркованных автомобиля, рассказал источник «360» в экстренных службах. Из-за происшествия пришлось перекрыть автомобильное движение.

«Происходил демонтаж старого здания, из-за чего строительные леса обрушились на проезжую часть, завалило два припаркованных легковых автомобиля», — сообщил источник.

По его словам, пострадавших нет. Из-за падения строительных конструкций пострадали Volkswagen Jetta и Mercedes. Рабочие оградили место происшествия — всего около 240 квадратных метров.

«Движение с ТТК (Третье транспортное кольцо — прим. ред.) перекрыто полностью», — добавили в экстренных службах.