25 августа 2022, 22:22
Строительные леса рухнули на автомобили у ТТК из-за сноса здания в Москве
Съезд с Русаковской эстакады на ТТК в Москве перекрыли из-за падения строительных лесов
В Москве рядом с Русаковской эстакадой рухнули строительные леса. Они завалили два припаркованных автомобиля, рассказал источник «360» в экстренных службах. Из-за происшествия пришлось перекрыть автомобильное движение.
«Происходил демонтаж старого здания, из-за чего строительные леса обрушились на проезжую часть, завалило два припаркованных легковых автомобиля», — сообщил источник.
По его словам, пострадавших нет. Из-за падения строительных конструкций пострадали Volkswagen Jetta и Mercedes. Рабочие оградили место происшествия — всего около 240 квадратных метров.
«Движение с ТТК (Третье транспортное кольцо — прим. ред.) перекрыто полностью», — добавили в экстренных службах.