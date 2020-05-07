Строительные леса обрушились в Петербурге. Один рабочий погиб

Во Фрунзенском районе Петербурга обрушились строительные леса с рабочими. Одного человека спасти не удалось, еще шестеро пострадали.

«ЧП произошло на Расстанной улице. Частично обрушились строительные леса, шесть человек упали, один погиб», — рассказали «360» в Следственном управлении СК по Петербургу.

Выяснилось, что троих пострадавших увезли в тяжелом состоянии в больницу.

Люди проводили ремонтные работы у 11-этажного строящегося здания, в какой-то момент временная конструкция рухнула вниз. Что стало причиной обрушения — выясняют следователи.

Ранее в Петербурге во время строительных работ спортивно-концертного комплекса «Петербургский» обрушилась крыша. Под завалами погиб 29-летний рабочий из Петрозаводска. По факту его гибели следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.