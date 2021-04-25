Строительные леса обрушились на Профсоюзной улице в Москве

Утром в воскресенье на Профсоюзной улице в Москве произошло обрушение строительных лесов на уровне 10-го этажа. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

На место выехали спасатели. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина происшествия уточняется.

«Подразделение выезжало для проверки. С места передали, что помощь МЧС не требуется и о пострадавших информации не поступало», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС по городу.

В середине февраля в Москве произошло обрушение строительных лесов около здания в Лубянском проезде, дом №21, строение 2. Они рухнули под тяжестью снега. Ремонтом здания занималась компания АО «Трансинжстрой». В компании напомнили, что перед происшествием количество осадков превысило допустимую норму. Тем не менее в результате пострадала женщина, ее госпитализировали. Пока на месте шли восстановительные работы, маршрут десятка автобусов был изменен. Движение восстановили только на следующий день.