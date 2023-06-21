Эксклюзив 21 июня 2023, 16:19 Строительные бытовки загорелись на северо-западе Москвы Источник «360»: 8 строительных бытовок загорелись в районе Митино в Москве

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В Северо-Западном округе Москвы загорелись строительные бытовки. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел в районе дома № 34к1 по улице Митинской. Там загорелись бытовки строителей, которые ремонтируют детскую поликлинику.

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Сначала пожар охватил две постройки. Затем огонь распространился на восемь бытовок на площади 200 «квадратов». Судя по кадрам, они находятся рядом с детской площадкой. Языки пламени высоко поднялись вверх, а клубы густого черного дыма достигли уровня многоэтажки.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 15:26.

«Подразделения на месте, работаем. Дальнейшая информация уточняется», — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Что стало причиной пожара, а также есть ли пострадавшие, пока что неизвестно.