28 февраля 2023, 01:05
Строительные бытовки загорелись на севере Москвы
Источник «360»: огонь охватил несколько бытовок на севере Москвы
Пожар произошел в московском районе Коптево. Огонь охватил сразу несколько строительных бытовок. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «360».
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Судя по видео, на месте сейчас работают экстренные службы. По данным источника «360», две постройки загорелись в 3-м Новомихалковском проезде.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Все причины и обстоятельства возгорания продолжают выяснять.
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