16 февраля 2023, 14:39
Строительные бытовки загорелись на юго-западе Москвы
Строительные бытовки загорелись на стройплощадке на улице Кравченко в Москве
Пожар начался на строительной площадке в Москве, загорелись бытовки. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло на юго-западе столицы, в районе дома 14 на улице Кравченко.
Реклама
Всего огонь охватил шесть бытовок, на месте пожара слышны взрывы. Есть угроза распространения огня.
Реклама
В пресс-службе МЧС по городу уточнили, что площадь возгорания составила примерно 100 квадратных метров, на место выехали спасатели.
Информации о пострадавших не поступало.
Пожарные ликвидировали горение в 14:50 по местному времени.
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама