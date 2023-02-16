Эксклюзив 16 февраля 2023, 14:39 Строительные бытовки загорелись на юго-западе Москвы Строительные бытовки загорелись на стройплощадке на улице Кравченко в Москве РИА «Новости»

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Пожар начался на строительной площадке в Москве, загорелись бытовки. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на юго-западе столицы, в районе дома 14 на улице Кравченко.

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Всего огонь охватил шесть бытовок, на месте пожара слышны взрывы. Есть угроза распространения огня.

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В пресс-службе МЧС по городу уточнили, что площадь возгорания составила примерно 100 квадратных метров, на место выехали спасатели.

Информации о пострадавших не поступало.

Пожарные ликвидировали горение в 14:50 по местному времени.