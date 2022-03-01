Строительные бытовки загорелись на 150 «квадратах» в Путилкове

Четыре строительные бытовки загорелись в Путилкове в городском округе Красногорск. По данным подмосковного ГУ МЧС, огонь успел распространиться на 150 квадратных метров.

«Было горение четырех строительных вагонов площадью 150 квадратных метров. В 09:45 была локализация», — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причины и обстоятельства возникновения возгорания установят позже.

По данным РИА «Новости», бытовки расположены на стройке ЖК «Большое Путилково» в районе Сходненской улицы. В бытовках живут рабочие.