Происшествия 12 июля 2023, 03:48 Строительные бытовки и поддоны загорелись под ЛЭП в Екатеринбурге МЧС: пожар в Екатеринбурге локализовали на площади 1500 квадратных метров

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Пожар в Екатеринбурге разгорелся на 1500 квадратных метров, воспламенились строительные бытовки и деревянные поддоны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в Telegram-канале.

В публикации сказано, что пожар случился на улице Сибирский тракт. Сотрудники спасательных служб оперативно прибыли на место. Ликвидация огня была осложнена из-за высоковольтной линии электропередачи, которая проходила над местом возгорания. Позже появилось сообщение о локализации огня.

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«В 04:17 (по местному времени) огнеборцы локализовали пожар на площади 1500 квадратных метров. Проведено наращивание группировки сил и средств на месте пожара, развернут оперативный штаб. В ликвидации пожара задействованы 15 единиц спецтехники и 47 человек личного состава», — сказано в посте.

Ранее у станции московского метро «Народное ополчение» загорелись три бытовки. К месту ЧП оперативно приехали пожарные, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.