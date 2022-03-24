24 марта 2022, 15:37
Строительные блоки придавили пятилетнего мальчика в Нижегородской области
Пятилетний мальчик пострадал после падения на него строительных блоков в Нижегородской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Блоки лежали вдоль проезжей части. Ребенок гулял рядом.
Скорая диагностировала у него ушиб грудной клетки и правого плеча, переломом ребер, сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и повреждение правой стопы. Сейчас ребенок в больнице.