Строительная люлька с пятью людьми сорвалась в Казани. Двое мужчин погибли

Строительная люлька с пятью людьми повисла между шестым и пятым этажами. Мужчины не удержались внутри.

Двое погибли, еще два пострадали, одному удалось спастись. Он сумел запрыгнуть в окно на пятом этаже, сообщил «ФедералПресс».

Один из пострадавших скончался в больнице.