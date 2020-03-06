06 марта 2020, 12:28
Строительная люлька с пятью людьми сорвалась в Казани. Двое мужчин погибли
Двое мужчин, занимающихся строительством многоэтажного дома, погибли при падении строительной люльки в Казани. Об этом написал сайт «Реальное время».
Строительная люлька с пятью людьми повисла между шестым и пятым этажами. Мужчины не удержались внутри.
Двое погибли, еще два пострадали, одному удалось спастись. Он сумел запрыгнуть в окно на пятом этаже, сообщил «ФедералПресс».
Один из пострадавших скончался в больнице.