    06 марта 2020, 12:28

    Строительная люлька с пятью людьми сорвалась в Казани. Двое мужчин погибли

    Анастасия Кременчугская

    Двое мужчин, занимающихся строительством многоэтажного дома, погибли при падении строительной люльки в Казани. Об этом написал сайт «Реальное время».

    Строительная люлька с пятью людьми повисла между шестым и пятым этажами. Мужчины не удержались внутри.

    Двое погибли, еще два пострадали, одному удалось спастись. Он сумел запрыгнуть в окно на пятом этаже, сообщил «ФедералПресс».

    Один из пострадавших скончался в больнице.