Происшествия 11 декабря 2023, 17:33 Строительная люлька с двумя рабочими сорвалась на севере Москвы Двое рабочих пострадали при обрыве тросов у строительной люльки на севере Москвы Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

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Тросы у строительной люльки, в которой находились двое рабочих, оборвались на севере Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, на строительной площадке, расположенной на 4-я Магистральной улице, разорвались тросы подвесной платформы, на которой работали два человека. В результате падения с высоты работников госпитализировали с травмами.

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Началось расследование обстоятельств произошедшего и необходимые проверки. Действия правоохранителей на месте происшествия будет контролировать заместитель прокурора Савеловского межрайонного управления Евгений Архипов.

Аналогичный инцидент произошел на стройплощадке на юго-западе столицы. Рабочим удалось удержаться на высоте, зацепившись за балку.