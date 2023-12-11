11 декабря 2023, 17:33
Строительная люлька с двумя рабочими сорвалась на севере Москвы
Двое рабочих пострадали при обрыве тросов у строительной люльки на севере Москвы
Тросы у строительной люльки, в которой находились двое рабочих, оборвались на севере Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, на строительной площадке, расположенной на 4-я Магистральной улице, разорвались тросы подвесной платформы, на которой работали два человека. В результате падения с высоты работников госпитализировали с травмами.
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Началось расследование обстоятельств произошедшего и необходимые проверки. Действия правоохранителей на месте происшествия будет контролировать заместитель прокурора Савеловского межрайонного управления Евгений Архипов.
Аналогичный инцидент произошел на стройплощадке на юго-западе столицы. Рабочим удалось удержаться на высоте, зацепившись за балку.
Прокуратура РФ
Строительство
Москва 2023
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