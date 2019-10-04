Строительная люлька рухнула с жилого дома и убила человека в Москве
Строительная люлька сорвалась вниз с крыши одного из жилых домов в Москве. Конструкция рухнула прямо на людей и убила местного жителя.
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«Там один погиб и двое пострадали», — сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, происшествие случилось 4 октября у девятиэтажного дома №5 на Булатниковской улице. Сейчас все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.
По информации РЕН ТВ, люлька сорвалась во время ремонтных работ. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Погибшим оказался 50-летний мужчина.