Происшествия 13 января 2023, 12:42 Строительная бытовка загорелась в Санкт-Петербурге

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Возгорание временного помещения для нужд во время строительства произошло на Кушелевской дороге в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Ленинградской области.

По предварительным данным, при пожаре металлического вагончика никто не пострадал. Общая площадь возгорания составила порядка 10 квадратных метров.

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Отмечается, что для тушения пожара было привлечено 10 человек, ликвидация пламени длилась в течение получаса.

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