Строителя придавило бетонной плитой в Екатеринбурге

Бетонная плита упала на рабочего на одной из строек Екатеринбурга. Мужчина погиб. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Началась проверка. Эксперты устанавливают, кто отвечал за технику безопасности. Виновные могут получить до четырех лет тюрьмы.