Эксклюзив 22 ноября 2022, 11:22 Строители в Москве выбрались из сорвавшейся на высоте 23-этажного дома люльки Двое мужчин на юге Москвы застряли в строительной люльке на территории жилого комплекса РИА «Новости»

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Спасателей вызвали на строительную площадку жилого комплекса в Даниловском округе на юге Москвы. Оборвалось крепление, которое удерживало люльку на высоте 23-го этажа. Источник «360» рассказал, что двое мужчин выбрались из нее самостоятельно.

Строители позвонили на номер 112 и попросили приехать на проспект Лихачева, 12, корпус 3, где недалеко от Нагатинского метромоста возводили два небоскреба нового жилого комплекса. После обрыва строительной люльки двое мужчин застряли на высоте 23-этажного дома.

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Сотрудники МЧС выехали на место, но их помощь в эвакуации не понадобилась. Мужчины вылезли из люльки своими силами, через окно. Они не пострадали. Руководитель стройкой объяснил, что вышла из строя лебедка, которая поднимала конструкцию.

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