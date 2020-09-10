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    10 сентября 2020, 12:21

    Строители уронили купол храма в Тамбовской области

    Анастасия Кременчугская

    Строители уронили церковный купол во время его установки на строящийся храм в честь Архангела Михаила в селе Беломестная Криуша в Тамбовской области. Об этом сообщил сайт VSE42.RU.

    Инцидент произошел из-за сильного ветра. Не выдержал трос крана, и металлическая конструкция рухнула на землю с высоты примерно восемь метров. Об этом написал сайт «Дни.ру».

    Отмечается, что строительство нового храма в селе ведется вот уже несколько лет, средства на его возведение жертвуют жители и меценаты. 9 сентября около полудня строители планировали водрузить на храм купол, но сделать этого не удалось.

    В результате инцидента никто не пострадал. А вот купол получил серьезные повреждения, его придется изготавливать заново и на это может понадобиться несколько месяцев.

    После того, как купол приведут в порядок, рабочие предпримут еще одну попытку поставить его на место. Предполагается, что новый храм в селе Беломестная Криуша откроет свои двери для прихожан уже в следующем году.

    Новости SMI.FM