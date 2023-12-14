Эксклюзив 14 декабря 2023, 16:18 Строители упали с семиметровой высоты в Москве — источник Трое строителей выжили после падения с семиметровой высоты в Москве РИА «Новости»

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В центре Москвы, рядом с Лужнецкой набережной, строители упали с семиметровой высоты. Они выжили и находятся в сознании, передал источник «360» в экстренных службах.

По его информации, на Лужнецкой набережной, дом 24, строение 5, идет возведение бассейна. Во время проведения работ трое мужчин упали со строительных лесов с высоты семь метров. Все пострадавшие находятся в сознании, на место выехала скорая.

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В начале декабря в Северо-Западном округе Москвы на стройплощадке погиб рабочий. На него с высоты упал металлический предмет. Правоохранители под контролем Тушинской межрайонной прокуратуры начали устанавливать все причины и обстоятельства произошедшего.