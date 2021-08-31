Строители сорвались с высотки в Пензе

Двое рабочих пострадали на стройке в Пензе. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу пензенского пожарно-спасательного центра.

Ситуация произошла 30 августа на стройке в микрорайоне Арбеково. Двое рабочих сорвались со строящегося здания на проспекте Строителей. На место происшествия прибыли спасатели. С помощью специальных щитов они вытащили пострадавших рабочих из груды обломков. Мужчины получили серьезные травмы, однако остались живы, их госпитализировали. На данный момент выясняют обстоятельства случившегося.