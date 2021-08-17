Строители обманули петербурженку на 7 млн рублей

Жительница Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников. Она отдала строителям более семи миллионов рублей, а те ничего не отремонтировали. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что женщина заключила со строителями договор. Те взяли деньги, но даже не купили стройматериалы.

Через девять месяцев никакие работы так и не были выполнены, а подрядчики перестали выходить на связь. В результате пострадавшая обратилась в полицию.