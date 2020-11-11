Строитель забил до смерти коллегу в Петербурге

По данным издания, убийство произошло прошлой ночью. Строители выпивали в вагоне-бытовке около одного из домов на Уральской улице. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой рабочий до смерти избил своего коллегу. Он скрылся с места преступления, но полицейские оперативно задержали его по горячим следам.