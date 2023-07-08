Эксклюзив 08 июля 2023, 11:43 Строитель упал в котлован и погиб на северо-востоке Москвы Источник «360»: мужчина упал в котлован и погиб на стройке в Марьиной Роще в Москве РИА «Новости»

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Рабочий упал с 17-го этажа в котлован и погиб. Несчастный случай произошел на стройке в Марьиной Роще на северо-востоке Москвы. Об этом «360» рассказал источник.

«Информация о происшествии на 2-й улице Марьиной Рощи поступила в экстренные службы в 10:53», — уточнил источник.

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По его словам, тело мужчины заблокировало в котловане.

В конце июня рабочему оторвало руку при ЧП на стройке в Зеленограде.