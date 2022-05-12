Строитель упал с 7 этажа и смог выжить

Разнорабочий упал с высоты седьмого этажа. Мужчина получил сильные травмы, однако смог выжить. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный сайт Государственной инспекции труда в Тюменской области.

Ситуация произошла 11 марта. По версии сотрудников органов, мужчина упал из-за некачественной организации работ. Пострадавший не прошел специальный инструктаж, а также медосмотр.

«Мастеру СМР и разнорабочему было поручено расставить анкера на первом этаже строящегося дома. Мастер ушел принимать материалы, работник на седьмом этаже подошел к окну и присел на подоконник, наклонился, потерял баланс и выпал из окна», — рассказали в ведомстве.

Коллеги мужчины вызвали скорую помощь. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое, однако ему удалось выжить. На данный момент решают вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.