Происшествия 03 августа 2023, 17:37 Строитель рассказал, как спас женщину с ребенком из горящего дома в Екатеринбурге

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Строитель из Таджикистана, который работает в Екатеринбурге, спас из горящей квартиры маму с ребенком. В беседе с телеканалом «Звезда» он рассказал, как совершил героический поступок.

Рабочий увидел, что на балконе одного из домов стоит женщина и держит на вытянутых руках ребенка. За ее спиной валил густой дым. Из-за пожара лифт перестал работать, и мужчина добежал по лестнице на 25 этаж. Он признался, что не заметил, как преодолел такое расстояние.

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У соседей строитель попросил молоток и с его помощью сломал дверной замок. Из-за дыма в помещении было нечем дышать. Тогда мужчина вышел на балкон, сделал вдох и после вывел из квартиры женщину и ее ребенка. Вскоре приехали пожарные и потушили огонь.