Строитель погиб во время работ в Нижегородской области

Рабочий погиб на стройке в селе Силино Шатковского района Нижегородской области. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 30 сентября 2021 года. Бригада строителей совершала разгрузку бетонных блоков. 69-летний рабочий упал с уже загруженных блоков. В результате мужчина получил травму головы, что и послужило причиной смерти. СУ СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело из-за возможных нарушений правил безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.