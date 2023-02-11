Происшествия 11 февраля 2023, 16:53 Строитель погиб в Курской области из-за обстрела ВСУ Власти Курской области: ВСУ обстреляли бригаду строителей в селе Гуево, один погиб

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Украинские боевики обстреляли бригаду строителей в селе Гуево Сурджанского района Курской области. Один человек погиб. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Еще один человек пострадал, его доставили в Суджанскую ЦРБ и оказывают необходимую медицинскую помощь. В ближайшее время мужчину отправят в Курскую областную клиническую больницу на вертолете санавиации.

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Власти региона пообещали оказать раненому всестороннюю поддержку.

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Ранее стало известно, что ВС России бьют по позициям украинской армии из Курской области.

Приграничные регионы периодически подвергаются ударам со стороны Украины. На этой неделе ВСУ предпринимали атаки на Белгородскую и Брянскую области. Накануне над Брянской областью сбили беспилотник, а Суземский район попал под минометный обстрел.

Над регионом также заметили и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов, позже перехватили еще один. К счастью, никто не пострадал.

В Белгородской области 11 февраля обстреляли Яковлевский городской округ, Муром и Шебекино, ранены трое.