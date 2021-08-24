Женщина напала с ножом на стримера в прямом эфире

В Ярославле женщина накинулась с ножом на парня, который вел стрим. В прямом эфире она порезала молодого человека. Он просил знакомую остановиться и говорил, что боится.

Кровавые кадры прямого эфира появились на YouTube. В объектив камеры попал сам стример и женщина, которая кричала на него, а потом, по всей видимости, ударила ножом.

Парень обозвал неизвестную дурой, с чего и разгорелся конфликт. Женщина отреагировала криком, нецензурной бранью и, судя по всему, решила наказать обидчика.

«Пошутил? Пошутил? Девочку обижать?» — с надрывом спрашивала героиня видео.

Парня она заставила встать на колени и сказала ему молиться. Окровавленный стример умолял остановиться.

«Помоги мне, пожалуйста. Я боюсь, мне страшно», — сказал он.

В ответ женщина заявила, что парня «больше нет, ты труп». Камера двигаться перестала. Как сообщили «360» случайные зрители треш-стрима, после крови ролик забанили.

Молодой человек продолжил снимать в больнице, где пообщался с медиками и, по-видимому, получил необходимую помощь.