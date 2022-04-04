Стригункова назвала уточненное число пострадавших в ДТП в Волоколамске

Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова на совещании с губернатором Андреем Воробьевым рассказала о травмах пострадавших в ДТП с автобусом под Волоколамском. По уточненным данным, разные травмы получили 14 человек.

«Четырнадцать человек всего [пострадали], двое погибших у нас. Четверо в крайне тяжелом состоянии, двое у нас сразу вертолетами улетели в Красногорск — там центр первого уровня, двоих стабилизируют в реанимации Волоколамска, они также отправятся в Красногорск. Остальные средней тяжести, без реанимации практически, восемь человек, они останутся в Волоколамской ЦРБ. Будем следить за их состоянием», — заявила Стригункова.

Губернатор Воробьев попросил уделить максимальное внимание пострадавшим и семьям погибших. «Прошу максимальное внимание уделить. Если дополнительная помощь нужна, дайте мне знать», — заявил глава региона.

Авария произошла утром 4 апреля в Волоколамске. Автобус с 20 пассажирами пробил ограждение моста и упал с эстакады.