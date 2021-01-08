Стремительное распространение огня на складе мебели в Подмосковье объяснили

Во время пожара на мебельном складе в Раменском огонь распространялся очень быстро. Причиной стали баллоны с пропаном, которые хранились в помещениях. Об этом «360» сообщил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«[Хранились] баллоны с пропаном, около 18 штук, поэтому были взрывы, а распространение было таким стремительным. Самое главное, что никто не пострадал», — отметил Полетыкин.

Он добавил, что пожар тушили по повышенному рангу сложности, так как была угроза перехода огня на соседние строения.

«На момент прибытия первого подразделения пожар был практически по всей площади здания 200 на 40 квадратных метров», — сказал начальник управления.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади восемь тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 82 человек и 25 единиц техники. Склад мебельной фабрики «Бротекс» загорелся утром 8 января в поселке Бронницы. Пока все причины и обстоятельства пожара продолжают устанавливать.