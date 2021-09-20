Стрелок из Пермского университета владел оружием законно

В Росгвардии рассказали, что устроивший стрельбу в Пермском университете (ПГНИУ) имел оружие на законных основаниях. Об этом написали в СМИ со ссылкой на ведомство.

По данным Ura.ru, ранее стрелок опубликовал заявление на своей странице во «ВКонтакте». Он заявил, что думал о нападении довольно давно. Студент начал откладывать деньги на оружие с 10-го класса. По его словам, если бы он не смог купить оружие, то сдал бы на права категории B1.

Нападавший устроил стрельбу около 11:00 в понедельник, 20 сентября. По последней информации СК, погибли восемь человек, еще семь попали в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, у шестерых — состояние средней тяжести.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение отменить занятия во всех школах, техникумах и колледжах в связи со случившимся.