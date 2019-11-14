  • Стрелок из колледжа Благовещенска оставил послание на YouTube перед стрельбой

    14 ноября 2019, 14:14

    Андрей Иванов

    СМИ нашли на YouTube канал, который может принадлежать устроившему стрельбу в строительном колледже Благовещенска студенту. В последнем опубликованном ролике, предположительно, звучит его голос. Он заявил, что «никто не смог бы это остановить».
    Стрелок из колледжа Благовещенска оставил послание на YouTube перед стрельбой

    В этом видео — только рабочий стол компьютера и голос юноши.

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    «Никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телеку, когда это произойдет. Поэтому думайте в эту сторону. Еще, конечно, обидно, почему именно я, почему именно здесь, почему именно сейчас», — говорит человек на видео. Он усомнился в том, что даже если бы рассказал о своих планах другу, то помешать стрельбе вряд ли кто-то смог бы.

    Кроме того, в одном из видео на канале, от 20 сентября, появляется парень с помповым ружьем. Он говорит об оружии со взрослым мужчиной. В ролике есть маленький мальчик, которого учат никогда не выходить на линию огня и отгоняют в сторону.

    Утром 14 ноября в строительный колледж пришел вооруженный ружьем студент и открыл огонь. Позже он покончил с собой. Он убил одного человека и ранил троих. Двое пострадавших сейчас в больнице. Им сделали операцию. Один раненый находится в реанимации в тяжелом состоянии.