Стрелку из пермского вуза стало лучше

Состояние Тимура Бекмансурова, устроившего 20 сентября стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, улучшилось. Врачи оценивают его как средней степени тяжести, сообщило РИА «Новости».

«Нападавший находится в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в Минздраве Пермского края.

На прошлой неделе состояние Тимура Бекмансурова оценивали как тяжелое. Из пермских медучреждений выписали всех пострадавших в результате стрельбы. В столичных клиниках остаются еще шесть пострадавших — два в удовлетворительном состоянии и четыре в состоянии средней тяжести.

Студент открыл стрельбу на территории вуза 20 сентября. При задержании он был ранен. В результате стрельбы шесть человек погибли, более 40 пострадали.

Стрелку ранее ампутировали ногу. У него отказали почки, после чего ему назначили процедуру гемодиализа. Позже из ребра Тимура Бекмансурова извлекли пулю. Сообщалось, что студент находится в сознании, но утверждает, что потерял память.