Важное 17 декабря 2023, 13:57 Стрелковый бой начался в Белгородской области на границе с Украиной Гладков: Теребрено попало под обстрел ВСУ, начался стрелковый бой РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли село Теребрено Краснояружского района, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что на месте идет стрелковый бой.

«По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле», — отметил глава региона.

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Гладков добавил, что в нескольких селах повреждения получили линии электропередачи. Аварийно-восстановительные бригады и оперативные службы начнут работы по восстановлению после согласования с Минобороны.

Вечером 16 декабря под обстрел ВСУ попало село Олешня в Суджанском районе Курской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека, заявил губернатор Роман Старовойт. По его словам, украинский снаряд попал в жилой дом, где в тот момент находились мужчина и женщина. Оба получили ранения, их госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Старовойт пообещал помочь в восстановлении поврежденного здания.

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