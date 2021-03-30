СМИ: стрелка из Новых Вешек задержали

Дом стрелка в Новых Вешках взяли штурмом, сообщили СМИ. Мужчину задержали, уточнили источники Life Shot и РИА «Новости». По предварительным данным, жертв в результате стрельбы нет.

Стрельбу по силовикам в коттеджном поселке из окна своего дома открыл мужчина 1960 года рождения.

В областном главке МВД сообщили, что правоохранители прибыли на место для осмотра помещения по решению суда. Мужчину подозревали в причастности к незаконному обороту оружия.

Как только правоохранители вошли на участок, владелец дома открыл стрельбу, а после бросил две гранаты, одна из которых взорвалась. В тот момент в помещении находилась его супруга.

По данным СМИ, всего на стрелка зарегистрированы пять единиц нарезного оружия и одно травматическое. Также источники сообщили, что внутри дома находились дочь с мужем и ребенком. После начала конфликта мужчина выпустил из дома всех кроме мужа дочери.