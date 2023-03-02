Происшествия 02 марта 2023, 12:08 Стрелка из Юсуповского сада в Петербурге приговорили к принудительным работам

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Суд вынес приговор петербуржцу, который стрельбой напугал посетителей Юсуповского сада. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

В августе пьяный мужчина вечером достал самодельный обрез в Юсуповском саду и выстрелил в землю. Несмотря на то, что никто не пострадал, посетители были сильно напуганы произошедшим. Кроме того, стрелок нарушил своей выходкой общественный порядок.

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Суд постановил, что за хулиганство и незаконное хранение оружия петербуржец заплатит исправительными работами. Трудиться на благо общества ему предстоит один год и семь месяцев. Также 5% его зарплаты будет удерживаться в пользу государства.