Стрелявший в сотрудников ФСБ в Уфе состоял в ИГ*

Мужчина, стрелявший в сотрудников спецслужб в Уфе, оказался членом запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*. В машине находилось четыре килограмма взрывчатки.

«При нем было обнаружено взрывное устройство весом 4 кг. Оно уничтожено на месте», — сообщила ТАСС пресс-служба ФСБ по Башкирии.

Инцидент произошел вечером 21 марта. Сотрудники спецслужбы попытались остановить машину с вооруженным водителем в пригороде Уфы. Несмотря на все требования убрать оружие, мужчина отказался сдаться и начал стрелять.

Позднее стало известно, что он планировал теракт. Сотрудники полиции ликвидировали террориста. В результате перестрелки никто из гражданского населения не пострадал. Правоохранительные органы также не понесли потери.

Ранее последствия спецоперации по ликвидации боевика в Башкирии попало на видео.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.