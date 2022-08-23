Стрелявших на свадьбах мужчин задержали в Дагестане

В Дагестане задержали трех мужчин, которые устроили стрельбу на свадьбах. Об этом сообщил РЕН ТВ.

ИА Nation News уточнило, что один из задержанных гулял на свадьбе в селе Сергокала и выстрелил в воздух из охотничьего ружья несколько раз. Другой мужчина, проезжая с другими свадебными машинами по мосту в Махачкале, открыл стрельбу из охолощенного оружия. Третий нарушитель был гостем на свадьбе в селе Новочуртах. Он стрелял в воздух из травматического оружия.