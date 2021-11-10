10 ноября 2021, 17:45
Стрелявших из машины дебоширов задержали в Петербурге
Неизвестные устроили стрельбу из машины в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали молодых людей, которые устроили стрельбу из машины. Об этом сообщили «Невские новости».
Стрельба произошла на углу Суворовского и Невского проспектов. Правоохранители поймали подозреваемых. Ими оказались трое парней в возрасте от 21 года до 17 лет. У одного из них обнаружили травматический пистолет. Полицейские изъяли оружие и доставили задержанных в отделение.