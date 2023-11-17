Происшествия 17 ноября 2023, 22:11 Стрельба и ограбление в центре Москвы попали на видео Прокуратура опубликовала видео вооруженного ограбления в центре Москвы

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Ограбление со стрельбой в центре Москвы попало на видео. Кадры опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленники подъехали на автомобиле Mercedes к мужчинам, несколько раз выстрелили в их сторону, забрали сумки и уехали. По данным ТАСС, в сумках было 300 миллионов рублей.

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«Установлено, что преступление было спланировано и совершено по наводке», — сообщил собеседник агентства в правоохранительных органах.

Прокуратура контролирует установление лиц, причастных к совершению разбойного нападения, и привлечение их к уголовной ответственности.

В МВД подтвердили факт разбойного нападения и сообщили, что в результате стрельбы пострадал один мужчина. Полиция уточняет обстоятельства произошедшего.