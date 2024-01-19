Происшествия 19 января 2024, 17:57 Стрелявшего в военкома Усть-Илимска приговорили к 19 годам тюрьмы Суд приговорил к 19 годам тюрьмы стрелявшего в военкома жителя Усть-Илимска

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Первый Восточный окружной суд вынес приговор жителю Усть-Илимска Руслану Зинину, который открыл стрельбу в городском военкомате в сентябре 2022 года. Об этом РБК сообщила мать осужденного.

Тогда Зинин тяжело ранил комиссара Александра Елисеева. По словам матери стрелка, он переживал из-за повестки, которую получил друг.

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Суд признал Зинина виновным в теракте, незаконном изготовлении и хранении оружия. В постановлении указано, что первые семь лет осужденный проведет в тюрьме, а затем его отправят на 12 лет в колонию строгого режима.

Изначально сторона обвинения запрашивала наказание в виде 20 лет лишения свободы, но суд на год уменьшил срок. Мать Зинина заявила, что адвокаты обжалуют приговор.

По данным прокуратуры, осужденный стрелял из обреза одноствольного ружья. После покушения на жизнь Елисеева он разлил в здании военкомата горючую смесь и поджег. Его задержали сотрудники Росгвардии.