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    07 мая 2021, 08:17

    Стрелявшего в росгвардейца мужчину задержали в Москве

    Артур Блянихов

    В Москве задержали мужчину, который открыл стрельбу по сотруднику Росгвардии. Об этом сообщила ТАСС.

    По данным информагентства, за помощью к росгвардейцам обратился охранник торгового центра. Он рассказал, что один из бывших работников устроил скандал и отказывался уйти из ТЦ, находясь в неадекватном состоянии.

    «На законные требования правоохранителей злоумышленник не реагировал и попытался оказать сопротивление при задержании», — цитирует главк Росгвардии «Газета.ru».

    В какой-то момент дебошир начал стрелять в росгвардейца и его задержали. Никто не пострадал.