Стрелявшего в росгвардейца мужчину задержали в Москве

В Москве задержали мужчину, который открыл стрельбу по сотруднику Росгвардии. Об этом сообщила ТАСС.

По данным информагентства, за помощью к росгвардейцам обратился охранник торгового центра. Он рассказал, что один из бывших работников устроил скандал и отказывался уйти из ТЦ, находясь в неадекватном состоянии.

«На законные требования правоохранителей злоумышленник не реагировал и попытался оказать сопротивление при задержании», — цитирует главк Росгвардии «Газета.ru».

В какой-то момент дебошир начал стрелять в росгвардейца и его задержали. Никто не пострадал.