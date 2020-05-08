Стрелявшего в полицейского мужчину осудят в Нижневартовске

Подозреваемый в распространении запрещенных веществ припарковал автомобиль, а позже выстрелил из него в одного из сотрудников полиции. В тот момент правоохранитель участвовал в операции по задержанию нападавшего.

Полицейский не получил ранение, так как расстояние и направление ветра помешали злоумышленнику.

Теперь молодому человеку грозит наказание по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время специалисты продолжают расследование.