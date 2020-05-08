    08 мая 2020, 13:21

    Стрелявшего в полицейского мужчину осудят в Нижневартовске

    Ольга Ситникова

    Молодого человека из Нижневартовска заподозрили в распространении наркотиков. В момент задержания он выстрелил в сотрудника полиции. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на СУ СК по ХМАО.

    Подозреваемый в распространении запрещенных веществ припарковал автомобиль, а позже выстрелил из него в одного из сотрудников полиции. В тот момент правоохранитель участвовал в операции по задержанию нападавшего.

    Полицейский не получил ранение, так как расстояние и направление ветра помешали злоумышленнику.

    Теперь молодому человеку грозит наказание по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время специалисты продолжают расследование.