Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину задержала полиция

Мужчину, стрелявшего в центре Екатеринбурга, задержала полиция. В отношении него возбудили административное дело. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на городское управление МВД.

«Мужчина доставлен в территориальный ОВД, где он сознался и раскаялся в содеянном. Предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова, изъят», — сообщили правоохранители.

Ведомство добавило, что дело возбудили о мелком хулиганстве. Оружие, из которого стрелял мужчина, не боевое и имеется в свободной продаже. Полицейские устанавливают подробности произошедшего.