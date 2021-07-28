Стрелявшего по окнам и дверям квартир задержали в Воскресенске

Полиция задержала в Воскресенске местного жителя, который обстрелял окна двух квартир. Мужчина заявил стражам порядка, что приобрел пистолет и патроны в интернете якобы для защиты своей семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Одна из жительниц дома на улице Белинского обратилась в полицию, сообщив, что кто-то обстрелял ее окна и входную дверь. Оперативники прибыли на место происшествия. В двери и в окне были сквозные отверстия. Никто не пострадал. На месте были изъяты пули и гильзы.

Следователи завели дело по статье УК РФ «Хулиганство». Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался 51-летний житель Воскресенска. По ходу расследования выяснилось, что на той же улице мужчина обстрелял окна еще одной квартиры.

Задержанный рассказал на допросе, что приобрел пистолет Макарова (ПМ) в интернете. Он стрелял по окнам и дверям якобы для того, чтобы защитить свою семью от предполагаемой угрозы. Мужчина признался, что разрешения на оружие у него не было.

Вещдоки направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении дела по статье о незаконном приобретении оружия.