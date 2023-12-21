21 декабря 2023, 18:02
Стрелявшего на детской площадке в Краснодаре парня «закрыли» на 15 суток
Суд арестовал мужчину, открывшего огонь на детской площадке в Краснодаре
Советский районный суд Краснодара арестовал на 15 суток мужчину, который открыл огонь из пневматического пистолета на детской площадке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд установил, что 19 декабря Лев Жаркой на детской площадке многоквартирного дома по улице Уральская начал стрелять из пистолета «Макаров» по зажигалке, которую он установил в качестве мишени.
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«Таким образом Жаркой проявил явное неуважение к обществу и нарушил общественный порядок. Суд назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста», — отметили в пресс-службе.
Пресс-служба главка МВД по Краснодару в Telegram-канале уточнила, что мужчина извинился за свой поступок.
Похожий случай произошел осенью 2022 года в Пушкино. Тогда мужчина на детской площадке начал стрелять из пневматического ружья, ранение губы получил 13-летний подросток.
Суд
Стрельба
МВД РФ
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