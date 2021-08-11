Стрелявшего из машины на свадьбе задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который стрелял из машины свадебного кортежа. Участник торжества на допросе не смог объяснить, зачем он так себя вел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В Петергофе 10 августа у одного из домов на улице Парковой раздались взрывы. В МВД поступила информация, что некий мужчина стрелял в воздух из окна автомобиля Infinite. Иномарку тут же вычислили. Сотрудники ГИБДД остановили ее на Торговой площади.

Машина была украшена, поэтому полицейские определили, что она входила в состав свадебного кортежа. Задержали 23-летнего местного жителя. У него изъяли сигнальный пистолет и завели дело по статье «Хулиганство».

В отделение вместе с ним доставили и других участников торжества, в том числе невесту в свадебном платье. Молодой человек рассказал на допросе, что произвел три выстрела из звукового оружия. Он сказал, что сигнальный пистолет ему передала подруга невесты.

Ранее в Санкт-Петербурге за попытку продажи наркотиков задержали полицейского.