Эксклюзив 29 марта 2023, 13:18 «Стреляло, как фейерверк». Очевидец рассказал о пожаре в шашлычной на Центральном рынке Анапы Центральный рынок загорелся в Анапе

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На Центральном рынке Анапы произошел пожар. Спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе детей. Очевидец рассказал «360», что загорелась щитовая в шашлычной.

Пожар оказался несильным, огонь потушили очень быстро. Возгорание произошло неподалеку от киоска мужчины, рынок накрыл густой дым.

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«Загорелась щитовая в шашлычной из-за перегруза и начала трещать, бабахать. Огонь потушили уже. Кабель и щитовая горела. Задымление ужасно сильное, очень много. И прямо стреляло, как фейерверк», — пояснил очевидец.

Задымление на улице Красноармейской заметили днем 29 марта и вызвали спасателей. Первые подразделения приехали на Центральный рынок в 11:32 и увидели огонь в здании на площади 20 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, эвакуировали 15 человек, в том числе двух детей. К тушению привлекли 62 человека и 18 единиц техники, к 11:51 локализовали огонь на площади 30 квадратных метров. В 12:23 пожар потушили.

Движение возле рынка и гостиницы «Центральная» временно перекрыли, а территорию вокруг эпицентра оцепили, сообщил отдел МВД России по Анапе. Инспекторы ДПС перенаправили движение автомобилей на объездные пути.