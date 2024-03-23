23 марта 2024, 17:52
«Стреляли в упор. Жену ранили в ногу». Очевидец — о теракте в Crocus City Hall
Террористы в Crocus City Hall стреляли по людям в упор
Террористы расстреливали людей в упор в концертном зале Crocus City Hall. Очевидец рассказал «360» подробности происходящего вечером 22 марта в комплексе.
«Забежали в камуфляже, я видел двух. Стреляли в упор. Потом стенка загорелась. Мы в это время бежали к запасному выходу. Выбежали. Жену ранили в ногу», — поделился свидетель.
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Он уточнил, что злоумышленники открыли огонь перед выступлением рок-коллектива «Пикник». Началась паника. Террористы шли и стреляли.
Собеседник «360» добавил, что они с супругой самостоятельно добрались в больницу.
«Первая же машина остановилась. Молодцы люди — помогли, остановились, к скорой повезли», — пояснил он.
Мужчина рассказал, что врачи уже вытащили пулю из ноги жены и перевели ее в палату.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова навестили в больнице пострадавших в теракте в Crocus City Hall. Врачи рассказали им, как проходит лечение раненых пациентов.
Терроризм
Стрельба в Crocus City Hall
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