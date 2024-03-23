Эксклюзив 23 марта 2024, 11:32 «Стреляли в спину». Пострадавшая рассказала о начале теракта в Подмосковье Пострадавшая в Crocus City Hall заявила, что получила ранения рук и ног Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Теракт в концертном зале в Crocus City Hall унес жизни десятков людей, более 100 человек пострадали. Юлия Х., получившая ранения, рассказала «360», что террористы начали расстреливать людей перед входом в 14-й зал.

«Мы только прошли через стеклянные двери, не дойдя до рамок металлодетектора. Стрелять начали в спину. Мы упали на пол. Когда стрельба ушла вглубь здания, стало глухо слышно, люди начали вставать и убегать оттуда, спасать свои жизни», — сообщила она.

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По словам девушки, она получила огнестрельные ранения конечностей — рук и ног. Ей оказали медицинскую помощь, но от госпитализации Юлия отказалась.

«Живы, слава богу <…> Осколки вытащили, раны зашили. Жизненно важные органы — вены, артерии — не задеты. Передвигаемся на своих ногах. В больнице и без нас хватало тяжелораненых», — пояснила пострадавшая.

Вооруженное нападение на людей и пожар произошли в Crocus City Hall вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор, затем устроили пожар. Силовикам удалось задержать 11 человек, причастных к теракту.