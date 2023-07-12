12 июля 2023, 11:21
Стреляли из минометов и гранатометов. ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 100 снарядов за сутки
Губернатор Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 100 снарядов за сутки
Украинские боевики 11 июля выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 100 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгородском районе по селу Наумовка выпущен 21 артиллерийский снаряд. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи», — передал глава.
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Из гранатомета украинские боевики обстреляли села Красный Хутор и Щетиновка. Здесь зафиксировали более 30 выстрелов. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Артиллерийские снаряды выпустили по Журавлевке.
Под обстрелы также попали Борисовский и Краснояружский районы, Грайворонский и Шебекинский городские округа. Никто из жителей не пострадал. Российская система ПВО постоянно работает над Белгородом и областью, отражая вражеские удары.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории. Ранее украинские военные в очередной раз выпустили снаряды по Токмаку в Запорожской области. По предварительным данным, они применили кассетные боеприпасы.
Украинская сторона также обстреливала Керченский пролив, Ростовскую и Брянскую область. Однако в МИД России уверены, что атаки со стороны ВСУ невозможны без содействия возглавляемой США западной коалиции.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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