Происшествия 12 июля 2023, 11:21 Стреляли из минометов и гранатометов. ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 100 снарядов за сутки Губернатор Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 100 снарядов за сутки

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Украинские боевики 11 июля выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 100 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе по селу Наумовка выпущен 21 артиллерийский снаряд. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи», — передал глава.

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Из гранатомета украинские боевики обстреляли села Красный Хутор и Щетиновка. Здесь зафиксировали более 30 выстрелов. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Артиллерийские снаряды выпустили по Журавлевке.

Под обстрелы также попали Борисовский и Краснояружский районы, Грайворонский и Шебекинский городские округа. Никто из жителей не пострадал. Российская система ПВО постоянно работает над Белгородом и областью, отражая вражеские удары.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории. Ранее украинские военные в очередной раз выпустили снаряды по Токмаку в Запорожской области. По предварительным данным, они применили кассетные боеприпасы.

Украинская сторона также обстреливала Керченский пролив, Ростовскую и Брянскую область. Однако в МИД России уверены, что атаки со стороны ВСУ невозможны без содействия возглавляемой США западной коалиции.