«Стрелял ему по ногам». Родители сообщили об издевательствах над детьми в лагере в Ленобласти

Работников детского лагеря на острове Коневец в Ленинградской области обвинили в издевательствах над детьми. Ребят пинали, давали подзатыльники, ругались матом и использовали в качестве мишеней. Об этом «360» рассказала мать одного из ребят Екатерина, которую сын просил забрать его оттуда.

Екатерине узнала обо всем от родителей другого ребенка, которые разослали всем сообщения, что детей в лагере «бьют» и подвергают издевательствам.

«Только в машине ребенок сказал, что делали: пинали, подзатыльники, матерились, еще стреляли из страйкбольного оружия. Сказал, что мальчик полз по полосе препятствий, и инструктор сначала стрелял в воздух, потом в землю, а потом — ему по ногам», — сообщила «360» мать мальчика.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в лагере работают сотрудники прокуратуры, уточнил «Петербургский дневник». По словам Екатерины, сотрудники лагеря все отрицали и пытались переложить вину на одного из детей, якобы это он стрелял по сверстникам.

Руководитель лагеря Юрий Попов сообщил «360», что они разбираются в ситуации.