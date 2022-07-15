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    15 июля 2022, 21:39

    «Стрелял ему по ногам». Родители сообщили об издевательствах над детьми в лагере в Ленобласти

    Мать рассказала об издевательствах над ребенком в лагере на острове Коневец в Ленобласти

    Александр Блинов, Иван Степанов

    Работников детского лагеря на острове Коневец в Ленинградской области обвинили в издевательствах над детьми. Ребят пинали, давали подзатыльники, ругались матом и использовали в качестве мишеней. Об этом «360» рассказала мать одного из ребят Екатерина, которую сын просил забрать его оттуда.

    «Стрелял ему по ногам». Родители сообщили об издевательствах над детьми в лагере в Ленобласти

    Екатерине узнала обо всем от родителей другого ребенка, которые разослали всем сообщения, что детей в лагере «бьют» и подвергают издевательствам.

    «Только в машине ребенок сказал, что делали: пинали, подзатыльники, матерились, еще стреляли из страйкбольного оружия. Сказал, что мальчик полз по полосе препятствий, и инструктор сначала стрелял в воздух, потом в землю, а потом — ему по ногам», — сообщила «360» мать мальчика.

    «Стрелял ему по ногам». Родители сообщили об издевательствах над детьми в лагере в Ленобласти | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас в лагере работают сотрудники прокуратуры, уточнил «Петербургский дневник». По словам Екатерины, сотрудники лагеря все отрицали и пытались переложить вину на одного из детей, якобы это он стрелял по сверстникам.

    Руководитель лагеря Юрий Попов сообщил «360», что они разбираются в ситуации.